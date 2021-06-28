Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak

Kaş Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi (TAT) kurulması işi için ihale düzenleyecek.

Kaş Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi (TAT) kurulması işi için ihale düzenleyecek. Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, TAT'ın, Ahatlı Mahallesi'nde 2 bin 871 bin 56 metrekarelik alana kurulacağı bildirildi.

İlçe sınırları içerisinde konut, işyerleri, alışveriş merkezleri ve diğer yerlerde oluşan ambalaj atıklarının toplanarak, kaynağında ayrıştırılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Mahallelerde belli noktalara yerleştirilecek ambalaj atıkları kumbaralarda biriktirilecek. Toplama araçlarıyla kumbaralardan alınan atıklar, tesise getirilecek. Tesis girişinde, elektronik kantar sistemiyle gelen araçlar tartılacak, işlemden sonra atıklar ayıklama bandıyla cinslerine göre ayrıştırılacak. Ayrıştırılan atıklar, tesisteki kağıt ve pet balyalama makinesi yardımıyla preslenerek, sevkiyata uygun hale gelecek".

Tesis içerisinde 14 kısım belirlenen 14 atık türü için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa edileceği bildirilen açıklamada bu 14 kısımda bulunan her bir atığın, burada depolanacağı, vatandaşların bu merkeze kabul edilebilen atıkları, kendi imkanlarıyla da kolaylıkla tesislere bırakabileceği kaydedildi. Ayrıca Sıfır Atık projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan yerlere, 20 Mobil Atık Getirme Merkezi konulacağı bilgisi paylaşılan açıklamada bu ekipmanın, 5 ve 7 bölümlü atık türü (kağıt, plastik, cam, pil, metal, bitkisel atık yağ, elektronik atık vb. ) girişi olan kapalı bir merkez olacağı, içerisinde her bir atık türü için ayrı konteyner bulunacağı, kamu binaları için iç mekan 4'lü (kağıt, plastik, cam, metal) sıfır atık setleri yerleştirileceği, böylece geri dönüşüm ve Sıfır Atık projelerine destek olunacağı ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı