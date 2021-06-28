Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak

Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kaş Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi (TAT) kurulması işi için ihale düzenleyecek.

Kaş Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi (TAT) kurulması işi için ihale düzenleyecek. Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, TAT'ın, Ahatlı Mahallesi'nde 2 bin 871 bin 56 metrekarelik alana kurulacağı bildirildi.

İlçe sınırları içerisinde konut, işyerleri, alışveriş merkezleri ve diğer yerlerde oluşan ambalaj atıklarının toplanarak, kaynağında ayrıştırılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Mahallelerde belli noktalara yerleştirilecek ambalaj atıkları kumbaralarda biriktirilecek. Toplama araçlarıyla kumbaralardan alınan atıklar, tesise getirilecek. Tesis girişinde, elektronik kantar sistemiyle gelen araçlar tartılacak, işlemden sonra atıklar ayıklama bandıyla cinslerine göre ayrıştırılacak. Ayrıştırılan atıklar, tesisteki kağıt ve pet balyalama makinesi yardımıyla preslenerek, sevkiyata uygun hale gelecek".

Tesis içerisinde 14 kısım belirlenen 14 atık türü için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa edileceği bildirilen açıklamada bu 14 kısımda bulunan her bir atığın, burada depolanacağı, vatandaşların bu merkeze kabul edilebilen atıkları, kendi imkanlarıyla da kolaylıkla tesislere bırakabileceği kaydedildi. Ayrıca Sıfır Atık projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan yerlere, 20 Mobil Atık Getirme Merkezi konulacağı bilgisi paylaşılan açıklamada bu ekipmanın, 5 ve 7 bölümlü atık türü (kağıt, plastik, cam, pil, metal, bitkisel atık yağ, elektronik atık vb. ) girişi olan kapalı bir merkez olacağı, içerisinde her bir atık türü için ayrı konteyner bulunacağı, kamu binaları için iç mekan 4'lü (kağıt, plastik, cam, metal) sıfır atık setleri yerleştirileceği, böylece geri dönüşüm ve Sıfır Atık projelerine destek olunacağı ifade edildi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Bilginer Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş Belediyesi ambalaj atık tesisi ihalesi yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:53:06. #1.15#

title