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Kartepe'de oryantiring yarışı

Kartepe'de oryantiring yarışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kartepe'de düzenlenen "Labirent Oryantiring" yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Kartepe'de düzenlenen "Labirent Oryantiring" yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Labirent Oryantiring; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kartepe'nin Ataşehir Mahallesi'nde düzenlendi. Yarışmaya 70 sporcu katılırken, heyecanlı dakikalar yaşandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Oryantiring İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, Oryantiring Antrenörü Suna Sancak ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Sakın Demirsoy tarafından verildi. - KOCAELİ

Kartepe'de oryantiring yarışı

Kartepe'de oryantiring yarışı

Kartepe'de oryantiring yarışı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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