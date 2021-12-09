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Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü

Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kartepe Belediyespor'un başarılı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen turnuvadan madalya ile döndü.

KARTEPE, KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyespor'un başarılı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen turnuvadan madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hendek Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğince 4-5 Aralık tarihlerinde Ümit Genç ve U21 İller Arası Karate Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya 19 il ve 72 kulüpten 470 sporcu katılırken, Kartepe Belediyespor 7 sporcu ile yer aldı. Yapılan karşılaşmalar sonunda genç erkeklerde 55 kilogramda Arda Gökhan Sevilen 3'ncü, genç bayanlarda 53 kilogramda Aysima Hatice Kurt 2'nci ve 21 yaş altı bay 75 kilogramda Apleren Altay 3'ncü oldu.

Sporcuları tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin başarıları bizlerin her zaman mutluluk kaynağımız oldu. Sakarya'da düzenlenen turnuvada ilçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kartepe Belediyespor, Sakarya'dan madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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