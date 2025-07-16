Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle (Beşiktaş Wolfsberger)!

Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle (Beşiktaş Wolfsberger)!
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Beşiktaş, 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesi Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle (Beşiktaş Wolfsberger)!

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger ile kozlarını paylaşıyor.Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle ( Beşiktaş Wolfsberger)!

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsberger Beşiktaş maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Wolfsberger Beşiktaş maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Wolfsberger Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle (Beşiktaş Wolfsberger)!

Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kartal'ın vuruşu doğrudan ağlara gitti ve skora tekrardan denge geldi.

Maçta durum.: 2-2

İşte o gol:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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