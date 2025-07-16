Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger ile kozlarını paylaşıyor.Kartal Kayra Yılmaz frikik golü izle ( Beşiktaş Wolfsberger)!

WOLFSBERGER BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

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Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kartal'ın vuruşu doğrudan ağlara gitti ve skora tekrardan denge geldi.

Maçta durum.: 2-2

İşte o gol: