Kartal'da ucuz tatlıyı görenler koronayı unutup kuyruğa girdi

Kartal'da ucuz tatlıyı görenler koronayı unutup kuyruğa girdi Yeni açılan tatlıcı önünde korona virüse rağmen uzun kuyruklar oluştu Kartal'da yani açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kartal'da ucuz tatlıyı görenler koronayı unutup kuyruğa girdi

Yeni açılan tatlıcı önünde korona virüse rağmen uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL - Kartal'da yani açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu. Onlarca kişi ucuz baklavayı görünce korona virüsü unutup dükkan önünde sıraya girerek bekledi.

Kartal'da yeni açılan bir tatlıcı dükkanında açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı. İndirimleri gören vatandaşlar da korona virüsü unutup dükkan önünde sıraya girdi. Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi. İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti.

Sırada bekleyen bir vatandaş, "Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla" dedi.

Sırada bekleyen bir genç ise, "Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN