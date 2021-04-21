Kartal'da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kartal'da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da bir kuyumcudan 9 bin 960 TL değerinde bilezik alan şahıs, ücreti EFT ile kuyumcunun hesabına aktardığını belirterek kuyumcuya dekont gösterdi.

Kartal'da bir kuyumcudan 9 bin 960 TL değerinde bilezik alan şahıs, ücreti EFT ile kuyumcunun hesabına aktardığını belirterek kuyumcuya dekont gösterdi. Kuyumcu ise telefonundan banka hesabına baktığında tutarı göremedi. Dolandırıcı şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen bir şahıs buradan 9 bin 960 TL değerinde bir bilezik almak istediğini belirtti. Şahıs dükkan sahibine bilezik ücretini EFT yapacağını söyleyerek telefonundan 9 bin 960 TL tutarındaki ödeme dekontunu gösterdi ve altını alarak kuyumcudan ayrıldı. Dükkan sahibi bir süre sonra hesabında tutarın olmadığını ve dolandırıldığını anladı. Yapılan çalışmalarda, müşteri gibi kuyumcuya gelen kişinin A.T. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs 15.04.2021 günü Tuzla'da yakalandı.

A.T. isimli şüpheli şahsın benzer olaylara karışmış olabileceği araştırılarak, şüpheli şahsın farklı tarihlerde "Güveni Kötüye Kullanma" ve Dolandırıcılık" olaylarından 57 bin 563 TL ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı.

Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:35:36. #1.15#

title