Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Caddesi'nde seyir halinde olan 41 EA 836 plakalı otomobil, sürücü Esra A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Esra A. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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