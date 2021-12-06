Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Caddesi'nde seyir halinde olan 41 EA 836 plakalı otomobil, sürücü Esra A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Esra A. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.