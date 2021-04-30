Kartal adım adım şampiyonluğa yürüyor
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Kartal adım adım şampiyonluğa yürüyor

Kartal adım adım şampiyonluğa yürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazandığı takdirde, kalan 3 maçta toplayacağı 4 puanla şampiyonluğa ulaşacak.

Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor'u deplasmanda N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla puan farkını 5'e yükseltti ve zirvede arayı açtı. Bitime 4 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda yer alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kalan maçlardan 7 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yarın Hatayspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Aboubakar'ın maç kadrosunda olması beklenirken, Töre'nin durumu da tam olarak netleşmedi. Ayrıca cezasını tamamlayan Rosier ve Necip Uysal takımdaki yerini alabilecek. Konuk ekipte ise Isaac Sackey ve Kamara cezalı, Selim Ilgaz da sakat. Ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Ömer Erdoğan da kulübede yer alamayacak.

İlk yarıdaki maçta kazanan çıkmadı

İki ekip bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'deki ilk sezonunda oldukça iyi bir performans ortaya koyan Hatayspor'un hedefi, ligi ilk 5 içinde bitirerek Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanabilmek. Zirve yarışında son 2 maçta topladığı 6 puanla kayıpsız şekilde yoluna devam eden lider Beşiktaş ise son haftalarda hata yapmamak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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