Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi son çeyrekte geçti

Ege Cup ikinci günün ilk maçında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi 92-78 ile geçti.

İlk çeyrekte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket açılan farkı son 30 saniyede yakaladığı 5-0 ile 2'ye çekse de öne geçemedi. İlk çeyrek 24-22 Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte de temposunu sürdüren Yukatel Merkezefendi 8-3 yakaladığı seriyle çeyreği 44-42 önde tamamladı.

Üstünlüğün süekli el değiştirdiği üçüncü çeyreği Yukatel Merkezefendi Belediyesi 63-62 ile kapattı.

Son çeyreğe fırtına gibi başlayan Karşıyaka 14-0 ile farkı çift haneye çıkardı ve karşılaşmadan 92-78 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar..

Pınar Karşıyaka: Amath Mbaye 20 sayı, Bonzie Colson 15 sayı-6 ribaund, Yunus Emre Sonsırma 13 sayı

Yukatel Merkezefendi: Richard Lomazs 22 sayı, Adam Smith 21 sayı, Jeremy Hollowel 11 sayı - DENİZLİ