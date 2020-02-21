Haberler » Spor » Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi - Spor

Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) adına Mavişehir Spor Alanı'na yapılması planlanan altyapı tesisi için girişimler sürüyor.

21.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:20
Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi

Kulübü (KSK) adına Spor Alanı'na yapılması planlanan altyapı tesisi için girişimler sürüyor. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, 100 dönüm büyüklüğündeki arazinin kulübe tahsis edilmesi ve spor alanları inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katıldığı ziyarete, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZVAK Başkanı Ali Erten, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, KSK Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve Yönetici Kazım Türk de katıldı.Ziyaretin ardından yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile proje detayları üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz" diye konuştu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler