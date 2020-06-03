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Karşıyaka'nın vazgeçilmezi Metin Peker

Transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da kadronun en eski ismi Metin Peker, kulüpte geçirdiği 10 sezonda 6 başkan, 17 teknik direktör eskitti.

Karşıyaka'nın vazgeçilmezi Metin Peker
03.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:41

Transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da kadronun en eski ismi Metin Peker, kulüpte geçirdiği 10 sezonda 6 başkan, 17 teknik direktör eskitti.

Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkıp ilk kez 2010-11 sezonunda 18 yaşındayken profesyonel sözleşme imzalayan stoper, ilk lig maçına o sezon 15 Mayıs 2011'de Güngören Belediyespor deplasmanında çıktı. O dönem Hüseyin Çalışkan'ın başkan olduğu Karşıyaka'da Metin'in profesyonel olarak kadroda yer aldığı 10 sezonda Cihan Büyükoral, Fatih Diniz, Ali Erten, Mutlu Altuğ ve Turgay Büyükkarcı kulüpte başkanlık yaptı.

Teknik direktör Reha Kapsal döneminde profesyonel yapılan Metin, kulüpte Mustafa Uğur, Cihat Arslan, Sait Karafırtınalar, Yusuf Şimşek, Ayhan Akman, Rıza Tuyuran, Cüneyt Dumlupınar, Kemal Özdeş, Hüseyin Hamamcı, Soner Tolungüç, Turgut Uçar, Atilla Güneş, Halim Okta, Ufuk İskender, Aytekin Sümbül ve Mesut Toros'un teknik direktörlük dönemlerini gördü. Metin'in sözleşmeli futbolcu olduğu 10 sezonluk dönemde Cihat Arslan, Yusuf Şimşek ve halen görevde olan Soner Tolungüç kulüpte ikişer kez teknik adamlık yaptı. Kaf-Kaf'ta ilk yıllarında 1'inci Lig'de A2 takımda şans bulup 2014-15'te Batman Petrolspor, 2015-16'nın ilk yarısında ise Turgutluspor'a kiralanan Metin, transfer yasağıyla geçen son 4 sezonda ise takımın bankosu oldu.128 MAÇA ÇIKTI

Karşıyaka kadrosunun en eski ismi olan Metin, yeşil-kırmızılı formayı 128 kez sırtına geçirdi. Kaf-Kaf'ta 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig olmak üzere 3 farklı ligde forma giyen Metin, 4 sezondur ilk 11'in değişilmezi konumuna geldi. 27 yaşındaki stoper 2016-17 ve 2017-18'de 2. Lig'de 32, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off dahil 35, bu sezon da şimdiye kadar 25 maçta görev aldı.

 


- İzmir

Kaynak: DHA

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