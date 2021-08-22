Karşıyaka'nın kontenjan sıkıntısı
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Karşıyaka'nın kontenjan sıkıntısı

Karşıyaka'nın kontenjan sıkıntısı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Transfer yasağını kaldırarak kadrosuna kattığı 7 yeni futbolcuya lisans çıkarmaya çalışan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Karşıyaka, yeni takviyeler için kontenjan engeline takıldı.

Transfer yasağını kaldırarak kadrosuna kattığı 7 yeni futbolcuya lisans çıkarmaya çalışan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Karşıyaka, yeni takviyeler için kontenjan engeline takıldı.

Altyapı patentli oyuncuların kaldığı kadrosunu son 5 yıldır yasak nedeniyle takviye edemeyen, transfer tahtasını geçici olarak açarak alternatifli bir takım oluşturmaya çalışan Kaf-Kaf, statü sıkıntısını aşmaya çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF 3'üncü Lig için ilan ettiği statüye göre takımlar 18 kişilik maç kadrolarına 25 yaş ve üzeri en fazla 10 futbolcu yazabiliyor.Daha önce 31 Aralık 1996 ve altı doğumlu Battal, Onur, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Arif ve Anıl'la yollarını ayıran yeşil kırmızılı takımda yeni transferlerle şimdiden 25 yaş üzeri 10 futbolcu bulunuyor. Karşıyaka'da mevcut kadrodan Mustafa Aşan 33, Cenk 31, Metin 28, Fatih 26, Harun 25 yaşında. Yeni transferlerden golcü Abdülkadir, sağ bek Ertuğrul, orta saha Samican ve kaleci Yusuf 28, forvet İhsan Furkan ise 26 yaşında. Transferde defans, orta saha ve golcü arayan Kaf-Kaf, genç futbolculara yönelecek. Karşıyaka 25 yaş üstü takviye yaparsa maç kadrosunda 10 kişilik kontenjan tamamlandıktan sonra her hafta bazı futbolcular tribüne çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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