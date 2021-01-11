Karşıyaka gençleri kiralık verecek

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarı hazırlıkları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanan Karşıyaka, ara transfer döneminde takımda forma şansı bulamayan altyapı patentli gençleri kiralık göndermeyi planlıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Çalışkan, Kerem, Mert gibi isimleri tecrübe kazanmaları için sezon sonuna kadar 3'üncü Lig ekiplerine kiralık vermeyi değerlendiriyor.

Karşıyaka'da sezon başında ayrılmak istediğini belirtip kulüp arayan ancak ardından teknik heyetten özür dileyerek takıma geri dönen Görkem Ali Kınay, şans bulamayınca geçen haftalarda kulübe veda etti. Bu sezon yalnız 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyip ligde hiç süre alamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüp arıyor. Kaf-Kaf'ta devre arasında kamp yapılıp yapılmayacağı hafta içinde netleşecek.

BÜYÜKKARCI'DAN TEŞEKKÜR

FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'e de borcunu kapatıp puan silme ile küme düşürme tehlikelerini ortadan kaldıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, teşekkür mesajı yayınladı. Son 3 yılda 10 eski yabancı futbolcunun alacağını kapatıp FIFA tehdidiyle amatöre düşme tehlikesini bertaraf eden Karşıyaka'da Büyükkarcı, göreve geldiklerinde tesislerinden antrenman sahasına kadar harap halde olan kulübü camia desteğiyle ayağa kaldırıp 3 branşta şampiyonluk yarışına ortak ettiklerini söyleyip, "Artık FIFA ile uyuşmazlığa neden olacak hiçbir dosyamız kalmadı. Bu gerçekten büyük bir adım. Kulübün mevcut ilerleyişini sağlayıp her branşta şampiyonluk yarışı verirken eski yabancı futbolcu alacaklarını da 3 yıl gibi bir sürede kapatmak gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bizlere destek veren tüm sponsorlarımız, kurum, kuruluş ve camiamız ile her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ