Karşıyaka gençleri kiralık verdi

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarı maratonu öncesi transfer yasağını yine kaldırmaya çalışan Karşıyaka, kadrodan daha önce elenen altyapı patentli iki oyuncusunu kiralık gönderdi. Karşıyaka, 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kara ve 20 yaşındaki sağ kanat Mustafa Çalışkan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak Nevşehir Belediyespor'a verdi. Yeşil-kırmızılılarda iki futbolcu da sezon başında Doğukan ve Harun'la birlikte kadro dışı kaldıktan sonra affedilmiş, ardından teknik direktör Ahmet Taşyürek tarafından altyapıya gönderilmişti.

Karşıyaka'da Batuhan, 2019-2020 sezonunda ligde 7, geçen sezon ise 17 maçta forma şansı buldu. Genç futbolcu, bu sezon 1 lig maçında sonradan oyuna dahil oldu. Mustafa ise 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ikişer lig maçında süre aldıktan sonra geçen sezon ikinci yarıda Bergama Belediyespor'a kiralık gönderildi. Bergama'da yaptığı çıkış sonrası bu sezon Karşıyaka'da ilk 2 lig maçında ilk 11'de forma giyen genç futbolcu ardından gözden düştü.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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