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Karşıyaka dört dörtlük

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta art arda 4'üncü galibiyetini Kemerspor 2003 deplasmanında 2-1'lik skorla alan Karşıyaka, 40 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:17
Karşıyaka dört dörtlük

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta art arda 4'üncü galibiyetini Kemerspor 2003 deplasmanında 2-1'lik skorla alan , 40 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde bu sezon ikinci kez 4'te 4 yapan yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off hattına iyice yerleşirken son 10 maç öncesi zirve yarışından kopmadı. Kocaelispor'un 23 maçta 52 puanla liderliğini koruduğu grupta rakibini 1 maç eksiğiyle 12 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, kalan haftalarda Play-Off'u garantileyip üstündeki takımların takılmasını beklemeyi hedefliyor.

Grupta 4 gün arayla oynadığı ikinci sınavda Kemerspor'un kilidini ilk yarıda açan İzmir temsilcisinde takımın en skorer ismi olan Doğukan, üst üste 4'üncü maçı da boş geçmedi. Bu 4 maçta toplanan 12 puana direkt katkı yapan genç futbolcu forma giydiği 20 karşılaşmada 11 gole ulaştı. 8 golle takımda Doğukan'dan sonra en skorer olan Hakan Kuş da 2 maçlık suskunluğunu Kemer'de bozdu. Karşıyaka, grupta pazar günü 37 puanla bir alt basamağında yer alan Esenler Erokspor'u konuk edecek. Rakibiyle geçen sezondan bu yana oynadığı 3 maçı da kaybeden Karşıyaka, evinde hesap kesmeye çalışacak.


Kaynak: DHA
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