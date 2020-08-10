Karşıyaka'da teknik direktör arayışları sürüyor TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, geçen sezon yuvaya dönerek düşme hattında devraldığı takıma Play-Off finali oynatan, uzun vadeli kontrat yapılması hedeflenirken yeni sezon şartlarında anlaşılamadığı için sürpriz bir şekilde yollar ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ün yerine...

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, geçen sezon yuvaya dönerek düşme hattında devraldığı takıma Play-Off finali oynatan, uzun vadeli kontrat yapılması hedeflenirken yeni sezon şartlarında anlaşılamadığı için sürpriz bir şekilde yollar ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ün yerine arayışlarını sürdürüyor. Kulüpte daha önce teknik direktörlük yapıp ilk aday olarak ismi gündeme gelen sportif direktör Atilla Güneş'in mevcut görevinden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla yenerek 2'nci Lig'e çıkan Turgutluspor'la yollarını ayıran Cüneyt Biçer, adı yeşil-kırmızılılarla anılmasına rağmen kendisine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti. Kaf-Kaf, Fatih Uygun'u da teknik adam listesine ekledi. İzmir'de Bucaspor, Altınordu ve Göztepe'de antrenörlük yapan Uygun, Kaf-Kaf'ta 2013-14 sezonunda Sait Karafırtınalar döneminde antrenör olarak çalışmıştı. Uygun, son olarak geçen sezon gruptaki rakiplerden Ofspor'u çalıştırdı.

Kaynak: DHA