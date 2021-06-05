Karşıyaka'da şampiyonlara vefa

KARŞIYAKA Spor Kulübü'ne futbol ve basketbolda şampiyonluklar yaşatan teknik adamlar Hüseyin Hamamcı, Nadir Vekiloğlu ve Ufuk Sarıca'nın isimleri yeşil-kırmızılı kulüp tarafından ölümsüzleştirildi.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'ne futbol ve basketbolda şampiyonluklar yaşatan teknik adamlar Hüseyin Hamamcı, Nadir Vekiloğlu ve Ufuk Sarıca'nın isimleri yeşil-kırmızılı kulüp tarafından ölümsüzleştirildi. Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan basketbol salonlarına Nadir Vekiloğlu ve Ufuk Sarıca'nın futbol A takımının antrenmanlarını gerçekleştirdiği sahaya ise Hüseyin Hamamcı'nın isimleri verildi. Günün anısına her üç isme de plaketlerinin takdim edildiği törene Başkan Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz'in yanı sıra camia büyükleri, eski ve yeni yöneticiler, kulüp çalışanları ve altyapı sporcuları katıldı.

Hüseyin Hamamcı, 1974 yılında futbola başladığı Karşıyaka'da 3 yıl kaptanlık görevini üstlenirken, başka takımda oynamadı. Hamamcı, teknik adam olarak genç takımı şampiyon yaptıktan sonra 1994-95'te Karşıyaka'yı bugünkü adıyla Süper Lig'e çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda basketbol oynayan Nadir Vekiloğlu, 1986-87'de antrenör olarak kulübe tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğunu yaşattı. Yine geçmişte Karşıyaka forması giyen Ufuk Sarıca ise antrenör olarak 2013-14'te kulübe Türkiye Kupası, 2014-15'te lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdı. Sarıca, Avrupa'da takımı iki kez final oynattı.

ŞİRKETLEŞME STARTI 15 HAZİRAN'DA

MİSLİ.com 3'üncü Lig'deki futbol şubesini şirketleştirme hedefiyle proje geliştiren Karşıyaka'nın camia üyeleri startı 15 Haziran'da verecek. Yeşil-kırmızılılarda şimdiye kadar 350'nin üzerinde Karşıyakalı şirketleşmeye destek olurken, tanıtım toplantısı 15 Haziran Salı günü saat 18.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda açık alanda düzenlenip süreç başlatılacak. Yatırım faaliyetlerinde de bulunacak anonim şirketin kuruluşunun ve imza aşamalarının 30 Haziran'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Şirketleşme projesi Kaf-Kaf'ın olağan genel kurulunda üyelerin onayına sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı