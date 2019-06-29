Karşıyaka'da program netleşti

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyip, iç transfere yönelen Karşıyaka'nın yeni sezona hazırlık programı belli oldu. Toros'un hazırladığı programa göre, yeşil-kırmızılılar 9 Temmuz'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanacak. 27 Temmuz'a kadar 19 gün tesislerde kamp yapacak Karşıyaka, 1 günlük iznin ardından 29 Temmuz'da Afyonkarahisar'a 13 günlüğüne kampa gidecek. 10 Ağustos'ta bitecek Afyon kampının ardından 2 gün bayram izni yaparak tesislerinde 12 gün daha kampa girecek İzmir temsilcisi, maç haftasında kamptan çıkacak. Sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül'de çıkacak Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap kampında 2, Afyonkarahisar'da 4, ikinci etap kampında da 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Kaynak: DHA

- İzmir