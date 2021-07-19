Karşıyaka'da Onur Alkan tamam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklılarıyla görüşmeleri sürdüren Karşıyaka, Onur Alkan dosyasını da kapattı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklılarıyla görüşmeleri sürdüren Karşıyaka, Onur Alkan dosyasını da kapattı. 2013-14 sezonunun devre arasında transfer olduğu Karşıyaka'da 1.5 sezon görev yapan Onur'un alacağında yüzde 50 indirim yaptığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar karşılıklı el sıkışarak bir dosyayı daha kapatmış oldu. Karşıyaka yönetimi transfer tahtasını açmak için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcu, antrenör ve çalışanlarıyla temaslarını sürdürüyor.

CÜNEYT BİÇER RESMEN İMZALADI Karşıyaka'da daha önce prensipte anlaşma sağlanan ve idmanlara çıkan Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile resmi sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Karşıyakamızda daha önce prensipte anlaşılan Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile 2021 – 2022 sezonunu kapsayan resmi sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı. Biçer'in ekibinde Birand Yaytaş, Cem Yılmaz, Faik Vural ve Muammer Girgin yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı