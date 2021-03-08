Karşıyaka'da kaptan telaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karşıyaka'da kaptan telaşı

08.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:38
Karşıyaka'da kaptan telaşı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Çatalcaspor'la 3-3 berabere kalıp Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, çıkış yakalama fırsatı olarak gördüğü Arhavispor deplasmanına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'i yetiştirmeye çalışıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak Çatalcaspor'la 3-3 berabere kalıp Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, çıkış yakalama fırsatı olarak gördüğü Arhavispor deplasmanına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'i yetiştirmeye çalışıyor. Kadronun vazgeçilmez iki ismi olan kaptanlardan Mustafa ayağındaki ödem, Cenk ise dizindeki sakatlık nedeniyle son antrenmanlara katılamadı. Anıl'ın menisküs ameliyat olduğu, kadro dışı bırakılan Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği yeşil-kırmızılılarda kaptanların perşembe günü oynanacak deplasmanda forma giyebilmesi için seferberlik var. Stoper oynamasına rağmen her sezon takıma önemli skor katkısı da veren Cenk, bu sezonki 4'üncü golünü Çatalcaspor'a 90'ıncı dakikada frikikten atıp Karşıyaka'ya puan getirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da kaptan telaşı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:39:27. #1.16#
title