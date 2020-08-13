Karşıyaka'da ilk imza kaptandan TFF 3. Lig'de takıma Play-Off finali oynattıktan sonra, yeni sezon ücretinde anlaşma sağlanamayınca kulüple yollarını ayıran Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takım kaptanı Mustafa Aşan'a attırdı.

TFF 3. Lig'de takıma Play-Off finali oynattıktan sonra, yeni sezon ücretinde anlaşma sağlanamayınca kulüple yollarını ayıran Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takım kaptanı Mustafa Aşan'a attırdı. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelen 32 yaşındaki ön libero Kaf-Kaf'ta 7'nci sezonu için imzayı attı. Son 6 yıldır yeşil-kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon 27 maçta oynadı.

Mustafa Aşan'ın yanı sıra Cenk, Anıl, Arif, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci'nin sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, stoper Metin'le de prensipte el sıkıştı. Kaf-Kaf'ta 2010-11 sezonundan bu yana kadroda yer alarak takımın en eski ismi olan 27 yaşındaki stoper de sözleşme imzalayacak. Sportif direktör Atilla Güneş, Fatih ve Arif'le de ön görüşme yaparken görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

HAKAN BELİRSİZKarşıyaka'da sözleşmeleri biten 9 isimden Hakan Kuş'un durumu ise belirsiz. Transfer yasağı nedeniyle son 4 yıldır kadrodaki tek pivot santrfor olarak forma giyen Hakan'a farklı kulüplerden teklifler var. Yeşil-kırmızılıların da Hakan'ın kalması konusunda ısrarcı davranmayacağı iddia edildi. İlk 11'in değişilmezlerinden olan Hakan Kuş geçen sezon 28 maçta 8, önceki sezon 35 maçta 12 kez ağları sarstı.

Kaynak: DHA