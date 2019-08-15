Karşıyaka'da Doğukan hazır

15.08.2019 13:56

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da Doğukan sakatlığı tamamen atlattı. Afyon kampında Yozgatspor ile oynanan hazırlık maçında kasığından sakatlanan ve ağrılarını olmasına rağmen oyuna devam eden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda forma giyemedi. Genç gol silahının sakatlığının tamamen geçmesi ve tam randımanla çalışmalarına devam etmesi yüzleri güldürdü. Hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren yeşil-kırmızılıların son özel maçlarının programı da netleşti. 18 Ağustos'ta Nazilli'de Nazilli Belediyespor ile oynayacak Kaf-Kaf, 23 Ağustas'ta ise Torbalıspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak. Karşıyaka, bu maçların ardından tesislerinde ligin ilk haftasında dış sahada karşılaşacağı Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

- İzmir