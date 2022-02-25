Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleşen divan genel kurulunda divan kurulu başkanlığına Atakan Karakaplan seçildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleşen divan genel kurulunda divan kurulu başkanlığına Atakan Karakaplan seçildi. Karakaplan ve listesi 85 oyla divan yönetimine gelirken, diğer aday Semih Türetken ve listesi 81 oy aldı. Karakaplan'ın divan başkanlık kurulu Semra Aksu, Ekrem Güçsav, Hüseyin Hamamcı, Osman Avcı, Mustafa Başman, Hakan Düzdemir, Tevfik Çelti, Mustafa Karluk, Ali Celal Ergin, Müjdat Uyar, Kaan Akacun, Fatih Diniz,  Müjdat Özbalkan, Vehbi Moğol, Hakan Cevdet Özduran, Ahmet Avni Demir isimlerinden oluştu.

Genel kurula Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı da katıldı. Büyükkarcı, üyelerin kulübün mevcut borcu ve kulüpten alacağıyla ilgili soruları üzerine detaylı borcu mali genel kurulda üyelere sunacağını, kulübe verdiği paranın 25-30 milyon TL civarında olup, alacakları için gelirlere temlik koymadığını açıkladı. Büyükkarcı, futbol takımının 3'üncü Lig'de amatör kümeye düşme sınırına yaklaşmasıyla ilgili soruya ise işlerin istedikleri gibi gitmediği ancak takımı düzlüğe çıkaracakları cevabını verdi.

REVİRE DÖNDÜ

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattının averajla tek basamak üzerindeki Karşıyaka, pazar günü Gümüşhanespor'u ağırlayacağı kritik maç öncesi sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı. Sol bek Burak ve yedek kaleci Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda Fatih Ergen, Kerem ve Aykut dizlerindeki sakatlık nedeniyle tedavi görüyor. Cenk'in de ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor.


Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Demirören Haber Ajansı - Spor

Hüseyin Hamamcı, Karşıyaka, Evlilik, Fatih, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title