Karşıyaka Balıkesirspor CANLI İZLE şifresiz! 3. Lig Karşıyaka Balıkesirspor maçı ne zaman?

KARŞIYAKA BALIKESİRSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Karşıyaka ile Balıkesirspor, TFF 3. Lig'de kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadelenin 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacağı ve Sıfır TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

KARŞIYAKA – BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SIFIR TV CANLI YAYIN DETAYLARI

Maçı yayınlayacak olan Sıfır TV, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifresiz erişim sağlıyor. Ayrıca farklı platformlarda numaralı kanal seçenekleriyle de izlenebiliyor.

KARŞIYAKA – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

KARŞIYAKA – BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

KARŞIYAKA – BALIKESİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, İzmir'in önemli futbol sahalarından biri olan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.