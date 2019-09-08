Karsan’ın internet sitesine iki ödül birden

Karsan'ın internet sitesi, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards tarafından 2 farklı kategoride 2 ödüle birden layık görüldü.

08.09.2019 11:25
Karsan’ın internet sitesine iki ödül birden

Karsan'ın internet sitesi, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards tarafından 2 farklı kategoride 2 ödüle birden layık görüldü. Karsan, Automotive & Transport Equipment kategorisinde ve Best Overall Web Design kategorilerinde ödüllendirildi.

Kaynak: Dunya.com

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