Karsan’ın internet sitesine iki ödül birden

08.09.2019 11:25

Karsan'ın internet sitesi, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards tarafından 2 farklı kategoride 2 ödüle birden layık görüldü. Karsan, Automotive & Transport Equipment kategorisinde ve Best Overall Web Design kategorilerinde ödüllendirildi.