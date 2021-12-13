Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Şehitler Mahallesi'nde oturan Ekrem Kaptan'a ait tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılarak büyük bölümü ahşap olan evin tamamını sardı.

Kaptan ve komşularının müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için itfaiyeden yardım istendi.

Gelen Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev sahibi Kaptan'a kaymakamlığın yanı sıra komşuları olarak da destek olacağız. Mağdur vatandaşımızın evini onarıp kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title