Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Melih Kurt yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü Grupta mücadele eden Kars 36 Spor ve Kağızman Gençler Birliği Spor Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda karşılaşacak. 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Melih Kurt yönetecek, Kurt'un yardımcılıklarını ise Yaşar Kılıç ve Mahir Selenga Mısır yapacak.

BAL Ligi 12'inci haftasında karşılaşacak olan Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbiliği Spor takımları hazırlıklarını tamamladı. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Spor