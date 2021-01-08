Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı
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Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

08.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:14
Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan karpuz, hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatının yüksek olması nedeniyle çeyrek ya da yarım olarak da satılıyor.

İran'dan ithal olarak ülkemize gelen karpuzların isteğe göre yarım veya çeyrek olarak da satılabiliyor olması sebebi ile kolaylıkla alıcı buluyor. Manav sorumlusu Mustafa Sütlü, gelen müşterilerin tezgahta karpuz gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.

Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

"HAVA SICAKLIKLARI SERA ÜRETİMİNİ ARTIRDI"

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları sera üretimini artırdığını anlatan Sütlü, "Bu nedenle mevsimi yaz olan ürünler kışın da tezgahlarda daha fazla yer buluyor. Kış aylarında özellikle hamile kadınların AŞ ermesine neden olan karpuz bulunması zorken havaların henüz kış mevsimi düzeyine gelmemesiyle birlikte tekrar raflarda görülmeye başladı. Kış aylarında karpuz bulmak artık eskisi kadar zor değil. Ancak iyisini bulmak, 'içi kof' şeklinde dediğimiz gibi değil de sanki mevsimindeki gibi kalitelisini bulmaya çalışıyoruz. Önce tadına kendimiz bakıyoruz ki müşteriye gidecek olan ürünün memnun edebilmesi için kendimiz de beğenmeden almıyoruz" dedi.

Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

"ÖZELLİKLE HAMİLELERDEN İLGİ GÖRÜYOR"

Karpuza özellikle hamile kadınların ilgi gösterdiğini söyleyen Sütlü, eşlerinin de durumdan memnun olduğunu belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

"Başkalarından duyup 'burada karpuz varmış' diye gelen müşterilerimiz var. Kışın bulunması zor meyveleri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Daha önceden alıp memnun kaldığımız ürünleri daha hale gelmeden önce özel olarak ayırttırıyoruz. Ayrıca bu tip ürünleri stok yaparak değil, talep orantısında getiriyoruz. Ürünün uzun süre rafta kalmasını değil de taze iken müşteriye ulaşmasını sağlıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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