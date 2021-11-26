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Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası

Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerin rakibi ev sahibi Rusya oldu.

Karma Milli Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda millilerin rakibi ev sahibi Rusya oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkenin katılımıyla Rusya'nın Ufa kentinde yapılacak turnuvada kura çekimi gerçekleştirilirken, milli takım ilk turda Rusya ile eşleşti.

Milli takımımız şampiyonada şu isimlerle tatamide yer alacak:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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