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Minnesota Timberwolves, Karl Anthony, Spor

Karl-Anthony Towns'ın annesi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns, annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

13.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:07
Karl-Anthony Towns'ın annesi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns, annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Minnesota Timberwolves'un 24 yaşındaki yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. İki hafta önce yıldız basketbolcu, annesinin korona virüsle boğuştuğunu açıklamış, "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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