Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor
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Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor

07.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:15

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema'nın, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakkında Fransa'da devam eden davada mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Versailles Savcılığından yapılan açıklamada, Karim Benzema ve 4 kişinin söz konusu davada Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier, yaptığı açıklamada, "Saçma" olarak nitelendirdiği bu karar nedeniyle şaşırmadıklarını ve müvekkiline yönelik acımasız tutumu kınadığını söyledi.

Fransız futbolcu Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro istendiği öne sürülüyor.

Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi

MİLLİ TAKIMIN KAPISI BENZEMA'YA KAPATILDI

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

2 YIL F.BAHÇE'DE OYNADI

Şimdilerde Yunan ekibi Olimpiakos'ta futbol hayatını sürdüren Mathieu Valbuena, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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