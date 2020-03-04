Kargu nedir? Kargu drone özellikleri neler? Kargu kamikaze drone kabiliyetleri

04.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:23

Kargu kamikaze drone, ilk olarak 2018 yılında üretildi ve zamanla daha donanımlı şekliyle STK tarafından TSK bünyesine dahil edildi. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen Kargu'lar, otonom araçlardır. Ayrıca yapay zeka ile de donatıldı. İşte Kargu drone özellikleri...

KARGU NE DEMEK?

Kelimenin iki farklı anlamı bulunuyor. Bunlardan biri; dokuma işleminin yapıldığı aygıtta iplerin yolunu açan araçtır. Genel kullanımında ise nöbetçi kulesi olarak karşımıza çıkar. Dağ tepelerinde düşmanı ihbar için yapılan kule, düşmanı haber vermek için yapılan ateş kulesi. Öte yandan nöbetçi, muhafız olarak da bilinir.

KARGU NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetlerini veren ve Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991 yılında kurulan STK yani Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş tarafından 2018 yılında üretimi yapılan İHA'nın bir türüdür.

TSK'nın yeni ekip üyesi Kargu, STK'nın tanımıyla; otonom döner kanatlı vurucu İHA şeklinde görücüye çıktı. Kargu, asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak amacıyla tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA'dır.

Platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkili şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca;yer kontrol ünitesi, İHA şarj istasyonundan oluşuyor.

KARGU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: 5 km

Görev Süresi: 10 dakika

Azami İrtifa: 1000 metre

En Yüksek Hız: 72 km/saat

Ağırlık: 6.285 gram

KARGU ÖZELLİKLERİ

-Gündüz ve gece etkin operasyon

-İkinci derecede zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

-Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modları

-Farklı özgün mühimmat seçenekleri

-Hareketli hedeflerde hedefe yönelim

-Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

-Tek er tarafından kullanılabilme

-Görevi terk veya kendini imha yeteneği

-Tapa emniyetli eve dön modu

-Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

-Ayarlanabilen mesafede hedefi imha

-Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

-Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

-Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıflandırma

-Kullanım öncesi mühimmat yükleme imkânı

-10x optik yakınlaştırma

-2 eksen stabilize EO ve IR çıkarılabilir özgün POD seçenekleri

-Kullanıcı dostu Yer Kontrol Yazılımı

-Kullanıcı dostu şebeke ve akü destekli özgün batarya kontrol ve şarj ünitesi