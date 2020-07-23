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Kargo şirketi: 3 yeni ISO belgesi ile güven veriyoruz

Yurtiçi Kargo, aldığı 3 yeni ISO belgesiyle sektörde bu belgelere sahip ilk ve tek şirket olduğunu duyurdu.

Kargo şirketi: 3 yeni ISO belgesi ile güven veriyoruz
23.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:04
Yurtiçi Kargo, aldığı 3 yeni ISO belgesiyle sektörde bu belgelere sahip ilk ve tek şirket olduğunu duyurdu. Kargo şirketi, uluslararası geçerliliği olan; TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgelerine sahip olunmasıyla iş sürekliliğini ve bilgi güvenliğinin garanti altına alındığının belgelendiğine dikkat çekti.

Yurtiçi Kargo, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına yatırımlarını sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda uluslararası geçerliliğe sahip olan 3 yeni ISO belgesi alan şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine güven verdiğini açıkladı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok sektörü etkileyen pandemi sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Yurtiçi Kargo, Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi olarak tanımlanan TS EN ISO 22301 belgesiyle benzer süreçlere karşı iş sürekliliğini sağlayacağının garantisini vermiş olduğuna dikkat çekti. Yurtiçi Kargo yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan şirketlerinin olası tüm olumsuz senaryolara karşı söz verdiği hizmetleri yerine getirebileceğini belgelediğinin altını çizdi.

Yurtiçi Kargo'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Türkiye'de binden fazla şubesi ve 16 binden fazla çalışanı ile 81 ilde faaliyetlerini sürdüren Yurtiçi Kargo, aldığı TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleriyle de müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlayacağını garanti altına aldığını belgeledi. Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde bu alanda yaptığı ve yapacağı yatırımların planlamasını hazırlayarak bu belgeleri almaya hak kazanan Yurtiçi Kargo, bu belgelerin hepsine sahip olan ilk ve tek kargo şirketi oldu."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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