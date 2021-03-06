Kardeşiyle tartışıp kamyonetini yaktı
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Kardeşiyle tartışıp kamyonetini yaktı

06.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:37
Kardeşiyle tartışıp kamyonetini yaktı

Kardeşiyle tartışıp kamyonetini yaktıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kardeşiyle kavga eden 42 yaşındaki H.K. park halindeki kamyonetini yaktı.

Kardeşiyle tartışıp kamyonetini yaktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kardeşiyle kavga eden 42 yaşındaki H.K. park halindeki kamyonetini yaktı. Vatandaşın ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.Marmaris'te yaşayan 42 yaşındaki H.K., bilinmeyen bir nedenle erkek kardeşiyle kavga etti. H.K., 48 ACP 209 plakalı kamyonetini Ulusal Egemenlik Caddesi'nde kapalı haldeki akaryakıt istasyonu önündeki alana park etti. Telefonda kardeşiyle bir süre daha tartışan H.K., cep telefonu kapatarak kamyonetin içine yanıcı bir madde dökerek çakmakla ateşe verdi. Sürücü kabini bir anda alevlerle kaplandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini aradı. Bir sürücü yangın söndürme tüpü ile kamyonete müdahale ederek çevreye sıçramasını engelledi. Gelen itfaiye ekipleri, su tutarak yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşlar, yanan aracı cep telefonuyla görüntüledi. H.K., Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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