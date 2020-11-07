Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı

Kardeşinin eşiyle cinsel ilişkide bulunan Manchester United'ın efsanesi Ryan Giggs ile ilgili kardeşi Rhodri'den ses getirecek bir itiraf geldi. Rhodri, Ryan Giggs hakkında "Cinsel ilişkiye bağımlı bir kadın avcısı" ifadesini kullandı.

Manchester United'ın efsanesi Ryan Giggs'in adı, bir dönem kardeşi Rhodri'nin karısıyla yaşadığı cinsel ilişkiyle gündeme gelmişti.

İngiliz basınına kardeşi Ryan Giggs ile ilgili açıklamalarda bulunan efsane futbolcunun kardeşi Rhodri Giggs, "Herkesin bir zayıflığı vardır. Ryan'ınki, dışarı çıktığında bir kadınla yatması gerektiğidir. Cinsel ilişkiden bıkmadı, onsuz yapamaz. Onu küçümsemiyorum, sadece onun için üzgünüm. Olağanüstü bir kariyeri vardı, artık kusurlu ve bu bana bağlı değil, kadın avcısı olmasına bağlı"

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDETTEN TUTUKLANMIŞTI

Şimdilerde Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Giggs'in 2017'den beri birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Graville'e Manchester Worsley'deki evinde fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmış ancak, ödenen kefaletle serbest bırakılmıştı.