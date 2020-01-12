Kardemir Karabükspor - Sivas Belediyespor: 0-0
STAT: Dr.Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Alper Oran(xx), Serdar Soydan(xx), Serhat Sağır(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(xxx) – Arda(xx), Berkay(xx), Fatih Tultak(xx), Abdullah(xx), Doğukan(xx), Toykan(x)(Dk.90+3 Emre), Cihan(x)(Dk.60 Ömer Çelik x), Oğuz(x), Fatih Kızılay(x)(Dk.
12.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:36
STAT: Dr.Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Alper Oran(xx), Serdar Soydan(xx), Serhat Sağır(xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay(xxx) – Arda(xx), Berkay(xx), Fatih Tultak(xx), Abdullah(xx), Doğukan(xx), Toykan(x)(Dk.90+3 Emre), Cihan(x)(Dk.60 Ömer Çelik x), Oğuz(x), Fatih Kızılay(x)(Dk.90 Tuğrul), Ömer Yaylacı(x)SİVAS BELEDİYESPOR: Sercan(xx) – Serkan(xx), Fatih Çolak(xx), Mete(xx), Osman(xx), Kerem(xx), Ercüment(xx)(Dk.87 Taner), Mustafa(xx), Gencay(x)(Dk.76 Mehmet x), Şevki(xx), Muhammet(xx)(Dk.62 Onur x)GOL: YokSARI KARTLAR: Fatih Kızılay, Abdullah, Cihan, Berkay, Olcay(Kardemir Karabükspor), Fatih Çolak, Mete, Şevki, Onur(Sivas Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, sahasında Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
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