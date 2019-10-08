Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

08.10.2019 15:52
Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Demirci ve ekibinin sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsmail Demirci'ye ve ekibine, kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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