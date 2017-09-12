Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Gül: "Bu Yıl Daha İyisini Yapmaya Çalışacağız"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin, "İyi hazırlanıp oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.



Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 4. haftasında sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçında ilk mağlubiyetlerini aldıklarını hatırlattı.



Geçen yıl gösterdikleri performansa değinen Gül, "Bu yıl daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu takım mağlup olacaktır. Beşiktaş maçı bir mağlubiyet. Bundan sonra önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağız. Takım şu an Akhisar maçına hazırlanıyor. İyi hazırlanıp oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.