Kardemir Karabükspor: 4-0
STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Oğuzhan Aksu(xx), Mahmut Gülle(xx), Abdulkadir Kürek(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Aykut Çolakoğlu (xxx), Berkehan Biçer (xxx), Recep Yemişci (xxx), Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.
STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Oğuzhan Aksu(xx), Mahmut Gülle(xx), Abdulkadir Kürek(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Aykut Çolakoğlu (xxx), Berkehan Biçer (xxx), Recep Yemişci (xxx), Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.80 Atalay Yıldırım (xx), Metehan Yılmaz (xxx), Atalay Gürel (xxx), Fatih Ateş (xxx) (Dk.68 Berkin Taşkın xx), Emirhan Özyaşar (xxx), Altar Han Hidayetoğlu (xxx), Embiya Ayyıldız (xxxx) (Dk.75 Hakkı Yıldız xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay Toplu (xx) - Abdullah Sezgin (xx), Fatih Tultak (xx), Tuğrul Yavaşçı (xx), Arda Belen (xx), Toykan Topuz (xx) (Dk.46 Fatih Kızılay x) (Dk.58 Emre Işık x), Doğukan Toksöz (xx), Cihan Aydın (xx), Emre Eser (xx) (Dk.46 Ömer Çelik x), Berk Kervankıran (xx), Batuhan Kurt (xx)SARI KARTLAR: Dk.61 Abdullah Sezgin (Kardemir Karabükspor)GOLLER: Dk. 42 Aykut Çolakoğlu, Dk. 45 Altar Han Hidayetoğlu, Dk. 48 Emirhan Özyaşar, Dk. 64 Embiya Ayyıldız (Niğde Anadolu FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi. Niğde Anadolu FK, bu sonuçla, ligde ilk kez galip gelerek, puanını 4'e yükseltti.
- Niğde