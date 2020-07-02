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KARDEMİR'de Genel Müdür Soykan ile yollar ayrıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile yollar ayrıldı.

KARDEMİR'de Genel Müdür Soykan ile yollar ayrıldı
02.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:18

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile yollar ayrıldı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, Soykan'ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özkara'nın vekalet ettiğini söyledi. Soykan'a katkılarından dolayı teşekkür eden Yolbulan, "4 Şubat 2019 tarihinden bu yana şirketimizde genel müdür olarak görev yapmakta olan Hüseyin Ş. Soykan, Yönetim Kurulumuz ve Soykan'ın varmış oldukları mutabakat neticesinde genel müdürlük görevinden 02.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Kendilerine şirketimize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında ve sosyal hayatında başarılar dilerim. Yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar halen Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Reyhan Özkara mevcut görevinin yanı sıra genel müdürlük makamı vekaletine devam etmektedir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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