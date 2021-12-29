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KARDEMİR'de çalışanlara promosyon müjdesi

KARDEMİR'de çalışanlara promosyon müjdesi
AA / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanlarına 4 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanlarına 4 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmeler sonucunda bankalarla yapılan 2 yıllık promosyon anlaşmasına göre KARDEMİR'de bütün çalışanlara 4 bin lira ödeme yapılacağını belirtti.

Ödemelerin 10 Ocak 2022 tarihinde çalışanların hesaplarına yatırılacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"KARDEMİR yönetiminin sendikamızın gözetimi ve bilgisi dahilinde bir süredir bankalarla yaptıkları görüşmeler nihayete ermiştir. Tüm çalışanların maaş aldıkları bankalardan hesaplarına tek seferde 4 bin lira promosyon parası yatacak. KARDEMİR emekçilerine promosyonun parasının kazandırılmasından dolayı başta KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Bayraktar olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, genel müdür yardımcılarına ve sayın Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar'a, şanlı çelik işçisi adına teşekkür ederiz. Tüm KARDEMİR, KARDÖKMAK ve KARÇEL emekçilerine hayırlı olmasını dileriz."

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AA / Ahmet Özler - Ekonomi Haberleri

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