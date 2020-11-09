KARDEMİR 396 milyon TL zarar açıkladı
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KARDEMİR 396 milyon TL zarar açıkladı

09.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:00
KARDEMİR 396 milyon TL zarar açıkladı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon TL net zarar açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon TL net zarar açıkladı.

KARDEMİR tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilançoda, şirketin bu yılın ilk 9 aylık dönemini 396 milyon 498 bin 398 lira net zararla kapattığı belirtildi. Şirket bir önceki aynı dönemde konsolide olarak 209 milyon 277 bin 547 TL kar açıklamıştı.

KARDEMİR A.Ş.'nin yılın üçüncü çeyreğinde konsolide olarak net satış geliri ise 5 milyar 171 milyon 193 bin 855 TL olarak gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı dönem net satış geliri 4 milyar 646 milyon 21 bin 452 TL olarak gerçekleşmişti. Öte yandan işletme 9 aylık bilançoda konsolide net satış gelirinin 5 milyar 129 milyon 596 bin 249 TL'sini yurt içi, 109 milyon 599 bin 492 TL'sini ise yurt dışı olarak gerçekleştirdi. - KARABÜK

KARDEMİR 396 milyon TL zarar açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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