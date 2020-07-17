Kardelen, Karadeniz'de kestane üretimine destek vermeye hazır AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Kardelen kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer'e bağlı Yaylacık Köyü'ndeki üretim tesislerini gezerek, Genel Müdür Mümin Akgün'den kestane şekeri üretimiyle ilgili bilgi aldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Kardelen kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer'e bağlı Yaylacık Köyü'ndeki üretim tesislerini gezerek, Genel Müdür Mümin Akgün'den kestane şekeri üretimiyle ilgili bilgi aldı. Milletvekili Kadir Aydın 15 dönüm arazide Karadeniz Bölgesi'nde kestane tarımının özendirilmesi ve deneme üretimi yapmak için Genel Müdür Mümin Akgün ile fikir alışverişinde bulundu.

Milletvekili Kadir Aydın, Kardelen ve Yaylacık markaları ile yurtiçi, Cardelion markasıyla da yurtdışı pazara kestane şekeri üretimi gerçekleştiren İlka Şekerleme'yi ziyaret etti. Adalet Mahallesi muhtarı Huzeyfe Tığ'ında hazır bulunduğu ziyarette, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün tarafından ağırlanan Milletvekili Aydın, tesisleri gezerek kestane şekeri üretiminin tüm aşamalarını yerinde gördü. Kestane şekeri üretim öyküsünü birinci ağızdan dinleyen Milletvekili Kadir Aydın, modern ve hijyenik koşulların sağlandığı tesislere hayran kaldı.

İlka Şekerleme takdiri hak ediyor ediyor

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın; misafire, arkadaşa, akrabaya, eşe-dosta ikram edilen yerel bir lezzeti dünya sofralarına ulaştıran İlka Şekerleme'nin, sağladığı üretim koşulları ve üretim kalitesiyle takdiri hak ettiğini söyledi. Milletvekili Aydın, bir Türk firmasının dünya pazarlarında söz sahibi olması ve marka oluşturmasının Türkiye açısından çok büyük değer oluşturduğunu belirterek, İlka Şekerleme Genel Müdür Mümin Akgün'e teşekkür etti.

Kadir Aydın, Marmara ve Ege bölgesinde ağırlıklı olarak üretilen kestane şekerinin, iklimi müsait olan Karadeniz bölgesinde de üretilebileceğini belirterek, bu konuda Mümin Akgün'den destek istedi. Çay ve fındığın Karadeniz bölgesinin en önemli ürünü olduğunu hatırlatan Kadir Aydın, "Çay ve fındığa tamamlayıcı bir ürün olarak Karadeniz bölgesinde kestane meyvesi üretilebilir. Bunun için bölge halkımızın teşvik edilmesi gerekiyor. Eğer bu bölgede kestane üretimi gerçekleştirebilirsek, hem dünya pazarlarında kestane şekeri payını büyütmüş oluruz, hemde bölge halkımızı mevcut ürünleri tamamlayıcı yeni bir tarımsal faaliyet imkanına kavuşturmuş oluruz. Giresun'da ilk etapta 15 dönümlük arazide deneme üretimine başlamak isteriz. Bu konuda İlka Şekerleme'nin üretim deneyiminden faydalanmak istiyoruz" dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, çeyrek asırdır kestane şekeri üretimi yaptıklarını belirterek, kestane üretimi yapmak isteyen çiftçilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve üretim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Akgün, "Sektörde söz sahibi firmalardan biri olarak bugüne kadar üretim bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşmaktan kaçınmadık. Üretim ekonomisini teşvik etmek, destek olmak bizi mutlu eder. Sayın Milletvekilimizin örnek çabasını takdirle karşılıyoruz. Bölge iklimine uygun fidan temini konusunda gereken desteği kendisine vereceğiz. Ülkemizde kestane tarımının gelişmesini çok önemsiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA