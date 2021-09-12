Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1 - Haberler Spor
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Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Ozan Bekar, Tahir YalçınKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen - Fikret (Dk. 81 Batuhan), Doğaca (Dk. 89 Burak), Halil, Emre Aydın (Dk. 89 Mehmet Durgut), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet, Fevzi (Dk.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Ozan Bekar, Tahir Yalçın

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen - Fikret (Dk. 81 Batuhan), Doğaca (Dk. 89 Burak), Halil, Emre Aydın (Dk. 89 Mehmet Durgut), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet, Fevzi (Dk. 72 Fahri), Emre Yıldırım

ORDUSPOR 1967: Cantuğ - Ahmet Batuhan, Oğuz (Dk. 90 Volkan), Ufuk, Mustafa Bayhan (Dk. 66 Ahmet Üstün),  Bilal, Eray, Metin, Cevatcan (Dk. 58 Arda), Ömercan (Dk. 77 Seçim), Tevfik (Dk. 77 Eren)

GOLLER: Dk. 45 Halil (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 85 Metin ( Orduspor 1967 Futbol)

?SARI KARTLAR: Fikret, Batuhan, (Karbel Karaköprüspor) - Mustafa Bayhan, Oğuz, Eren, Seçim, (Orduspor 1967 Futbol)

TFF 3'üncü Lig 2'inci haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'ye 1-1 berabere kaldı.

45'nci dakikada Fevzi'nin pasında kale önünde topla buluşan Halil, topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.

85'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Metin uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 1-1.


Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri
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Haber: Karbel Karaköprüspor - Orduspor 1967: 1-1 - Haberler Spor
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