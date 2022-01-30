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Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Spor
 - Güncelleme:
Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Sezer Yalçın, Nurettin Taşkesen, Tahir YalçınKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret (Dk. 14 Ahmet Mumin), Halil Yılmaz (Dk. 78 Sinan), Barış (Dk. 89 Batuhan), Emirhan, Emre Aydın (Dk.

GÜMÜŞHANE (DHA) - STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Nurettin Taşkesen, Tahir Yalçın

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret (Dk. 14 Ahmet Mumin), Halil Yılmaz (Dk. 78 Sinan), Barış (Dk. 89 Batuhan), Emirhan, Emre Aydın (Dk. 78 Fatih), Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER:  Cengiz – Burak, Nasrullah, Tekin (Dk. 77 İbrahim), Murat, Yusuf (Dk. 86 Osman), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan, Oktay, Sancar, Mustafa Aydoğdu (Dk. 26 Güray)

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, Emirhan, Halil Yılmaz, Ahmet Mumin, Fatih, (Karbel Karaköprüspor) - Güray, Nasrullah, ( Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş)

GOLLER: Dk. 44 Umut Dilek (Pen.) (Karbel Karaköprüspor)  - Dk. 11 Murat ( Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

TFF 3'üncü Lig'in 21'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

11'inci dakikada Tekin'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Murat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut Dilek, topu ağlara buluşturdu: 1-1.


Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Halil Yılmaz, Emre Aydın, Gümüşhane, Umut, Spor, Haber

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