Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3 - Haberler
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Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Spor
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Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.80 Emre Yıldırım), Ahmet Mummin, Fevzi, Kağan

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan – Doğukan, Berkay, Erçağ (Dk.79 Umut), Ramazan, Caner, Orhan, Turgay (Dk.89 Emre Yıldırm), Muharrem (Dk.63 Ufuk), Hüseyin (Dk.89 Mertkan), Koray

SARI KARTLAR: Barış Şen, Emre Aydın (Karbel Karaköprüspor) - Ramazan, Ufuk, Taylan ( Büyükçekmece Tepecikspor )

GOLLER: Dk.67 Hüseyin, Dk.77 Erçağ, Dk.90 Ufuk, (Büyükçekmece Tepecik Spor)

Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-0 mağlup oldu.

67'inci dakikada Berkan'ın pasıyla kale önünde buluşan Hüseyin'in sert vuruşu filelere gitti: 0-1.

77'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erçağ'ın sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.

90'ıncı dakikada Koray'ın ortasına iyi yükselen Ufuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.


Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Büyükçekmece Tepecikspor, Büyükçekmece, Emre Aydın, Umut, Spor, Haberler

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