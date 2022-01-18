AFYON (DHA) - SPOR Karavan festivali hafta sonu kapılarını açıyor

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

'4 Mevsim Afyon' projesi kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenecek Karavanfest, hafta sonu kapılarını açacak

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak festivale, 250 karavan katılacak

2022 yılının ilk festivali özelliği taşıyan Karavanfest'e 250 karavan katılacak. 21 Ocak'ta kamp ateşi yakılarak başlayacak etkinlikte 22 Ocak'ta Manuş Baba, 23 Ocak'ta da Retrobüs konser verecek. Çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde karavanseverler Ayazini Ören Yeri, Frig Vadisi ve Afyonkarahisar'ın tarihi, turistik bölgelerini gezecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp ve Karavan Alanı'nda yapılacak festival 23 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, Karavanfest'in Afyon Motor Sporları Merkezi'nde kapılarını bu hafta sonu 250 karavanla açacağını belirterek, "İnanılmaz bir hafta sonu karavanseverleri bekliyor" dedi.

Akülke, Afyonkarahisar Valiliği ve belediyenin desteğiyle gerçekleşecek organizasyona 250 karavanın rezerve edildiğini kaydetti. Akülke, şu anda misafirleri beklediklerini, kapıları açtıklarını dile getirdi.

KARDAN ADAM YAPIP, ATEŞ YAKACAKLAR

Karavan festivalindeki etkinlikler hakkında da bilgi veren Akülke, cumartesi günü Manuş Baba, pazar günü Retrobüs Grubu'nun sahne alacağını söyledi. Akülke, spor turizmi kapsamında gelen misafirleri Ayazini ve Frig Vadisi'ne götüreceklerini aktardı. Akülke, "Festival kapsamında ayrıca kardan adam yarışmaları, tavla yarışmaları, karavan festival ateşimiz var. Ateş yakma ekinliklerimiz olacak" ifadelerine yer verdi.