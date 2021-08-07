Karatede Meltem Hocaoğlu Akyol elendi
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Karatede Meltem Hocaoğlu Akyol elendi

Karatede Meltem Hocaoğlu Akyol elendi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, final grubuna çıkamayarak elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, final grubuna çıkamayarak elendi.

Mart ayından bu yana çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen Meltem Hocaoğlu Akyol, olimpiyatı boş geçti. Akyol, kadınlar kumite +61 kg A grubundaki ilk karşılaşmasında Kazakistan'dan Sofya Berultseva ile 5-5 berabere kaldı.  A grubundaki ikinci karşılaşmasında Japonya'dan Ayumi Uekusa'ya 5-4 mağlup Akyol, 3. maçında da İtalya'dan Silvia Semeraro'ya 9-4 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti ve olimpiyatlara veda etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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