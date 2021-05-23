55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
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55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, genel klasmanda üst üste dördüncü kez ilk sırayı aldı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, genel klasmanda üst üste dördüncü kez ilk sırayı aldı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde erkekler ve kadınlar takım kata ile erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya'yı geçerek zirveye çıktı. Bu madalya Avrupa Şampiyonası tarihinde Türkiye'nin kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.

Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik ve Hazel Balık'tan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük maçında Portekiz'e kaybederek Avrupa beşincisi oldu.

Altın madalyada rekor

Karate Milli Takımı, Porec'te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Hırvatistan'da 6 altın madalyaya ulaştı.

Zatika Spor Salonu'ndaki şampiyona kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde organizasyonun bayrağı gelecek yılki şampiyonaya ev sahipliği yapacak Türkiye'ye verildi. Bayrağı Türkiye Karate Federasyonu adına genel sekreter Ali Bıldırcın, Hırvatistan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek'ten teslim aldı.

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi
55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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