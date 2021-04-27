Karate Milli Takımı Premier Lig kota müsabakaları için Portekiz'e gitti
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Karate Milli Takımı Premier Lig kota müsabakaları için Portekiz'e gitti

Karate Milli Takımı Premier Lig kota müsabakaları için Portekiz'e gitti
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor

Karate Milli Takımı, olimpiyat şampiyonası Premier Lig kota müsabakaları için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

Karate Milli Takımı, olimpiyat şampiyonası Premier Lig kota müsabakaları için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

Takım antrenörleri Murat Delihasan, Levent Aydemir ile İsmail Hakkı Şen'in bulunduğu Karate Milli Takımı kafilesi, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada check-in ve pasaport işlemleri tamamlanan ve 38 kişiden oluşan takım kafilesi THY'nin tarifeli uçağıyla Lizbon'a hareket etti.

Müsabakaların 3 gün süreceği ve takımın cuma günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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